Australian Open, esordio ok per Djokovic: Carballes Baena ko in tre set

MELBOURNE (Australia) - Esordio positivo per Novak Djokovic agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il campione serbo, attualmente 3° al mondo, si è imposto senza problemi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.74 del ranking internazionale. Il match è terminato con il risultato di 6-3 6-4 6-0, con Djokovic che ha amministrato senza troppi problemi la partita. Nel secondo turno del torneo il serbo affronterà il vincitore del match tra il francese Enzo Couacaud e il boliviano Hugo Dellien, in programma nella mattinata di martedì 17 gennaio ma rinviato per pioggia.