Australian Open, Sinner va di fretta: archiviato anche Etcheverry

MELBOURNE (Australia) - Tutto ancora facile per Jannik Sinner nella sua avventura all'Australian Open. Il tennis azzurro ha archiviato la pratica Tomas Martin Etcheverry in 109 minuti con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 alla John Cain Arena. Match mai messo in discussione dalla testa di serie numero 15 dello slam australiano che non ha concesso una singola palla break e ha convertito tutte e 5 quelle procurate in un match dove Sinner ha convertito in punti l'88% sulla prima palla di servizio. L'altoatesino adesso attende al 3° turno il vincente tra Lloyd Harris, che ha eliminato al debutto Lorenzo Musetti, e Marton Fucsovics.