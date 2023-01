Australian Open, arriva la prima sorpresa: Nadal eliminato!

MELBOURNE (Australia) - La terza giornata degli Australian Open 2023 si apre con il primo colpo di scena: la testa di serie numero 1 Rafa Nadal è stata eliminata. Lo spagnolo, campione in carica, è stato sconfitto da dallo statunitense Mackenzie Mcdonald 6-4, 6-4, 7-5 in 2 ore e 32 minuti in un match condizionato anche da un infortunio sul finire del 2° set. L'americano gioca una solida partita, si aggiudica la prima frazione 6-4 e al 9° gioco della seconda arriva il momento chiave: sotto 5-3 Nadal, dopo uno scatto sulla sinsitra, si tocca l'inguine, chiede l'intervento del medici lasciando anche il campo. Il 22 volte vincitore degli Slam rientra in partita ma sono evidenti i problemi di mobilità oltre alla smorfie di dolore. Nadal lotta come sempre fino all'ultimo ma all'11° gioco Mcdonald gli strappa il servizio per il 6-5 per poi chiudere i giochi sul proprio turno di servizio