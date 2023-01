Australian Open: Ruud e Zverev eliminati, avanza Rublev

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Dopo l'eliminazione al debutto di Rafa Nadal, altra "vittima" eccellente agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Casper Ruud, numero tre al mondo, secondo favorito del tabellone e finalista lo scorso anno a Parigi e New York, si ferma al secondo turno, battuto dallo statunitense Jenson Brooksby per 6-3 7-5 6-7 6-2. Stessa sorte è toccata anche a Zverev che, dopo aver vinto il primo set al tiebreak, ha dovuto fare i conti con il ritorno di Mmoh, bravo a ribaltarla e chiuderla dopo 3 ore e 28' con un parziale di 6-4 6-3 6-2. Avanza invece Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che la spunta su Emil Ruusuvuori per 6-2 6-4 6-7 6-3.