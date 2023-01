Australian Open, Sinner rimonta di forza: battuto in 5 set Fucsovics

MELBOURNE (Australia) - L'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2023 prosegue anche nella seconda settimana dello slam dopo il successo in rimonta contro Marton Fucsovics. Il tennista azzurro ha rimontato 2 set di svantaggio per poi dominare l'ungherese con il punteggio finale di 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 in 3 ore e 33 minuti. Primi due set complicati per Jannik, il suo tennis non riesce ad essere efficace causa anche una prima di servizio poco presente, Fucsovic riesce a farlo muovere con continuità e si aggiudica le prime due frazione con il punteggio di 6-4 sempre strappando la battuta all'avversarrio nei primissimi game. Poi ecco Sinner. Ad inizio 3° set l'altoatesino salva una palla break e da quel momento prende le redini della partita: vince 18 degli ultimi 21 game dominando in scioltezza un avversario ormai impotente. Per Sinner si tratta del 29° successo in carriera negli Slam (eguagliato Corrado Barazzutti all'8° posto di sempre nella classifica degli azzurri) e agli ottavi di finale affronterà Stefanos Tsitsipas che l'anno scorso vinse nettamente ai quarti di finale.