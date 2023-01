Tennis, Giorgi eliminata dalla Bencic al 3° turno degli Australian Open

MELBOURNE (Australian Open) - Neanche quest'anno Camila Giorgi è riuscita a sfatare il tabu del 3° turno degli Australian Open che l'ha vista per la quinta volta (2015, 2019, 2020 e 2022) uscire dal torneo. la tennista azzurra è stata sconfitta dalla svizzera Belinda Besic (testa di serie numero 12) con il punteggio di 6-2, 7-5 in 100 minuti sulla Rod Laver Arena. Nel 1° set è il terzo estenuante game (durato 16 minuti!) fatale alla Giorgi che perde il servizio e non riesce ad impensierire l'elvetica brava a non concedere neanche una palla break trovando anche un 2° break per il 6-2. Nella seconda frazione l'azzurra lotta, recupera il precoce break di svantaggio e arriva sul 5-5. Giorgi paga lo sforzo di rientrare e nell'11° game la Bencic le strappa nuovamente il servizio per chiudere 7-5. A fine gara il tabellino recita 18 vincenti e 23 gratuiti per la svizzera contro i 20 vincenti e i 32 gratuiti di Camila.