Tennis, Djokovic batte Dimitrov ed avanza agli ottavi degli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic sopravvive anche a Grigor Dimitrov ed avanza agli ottavi di finale dell'Australian Open. Il serbo, testa di serie numero 4, ha battuto il bulgaro per 7-6(7), 6-3, 6-4 di gioco. Nole ha il controllo delle operazioni sul 5-3 ma, dopo uno scatto, avverte il solito fastidio alla coscia sinistra e dal 5-3 il set va al tie-break. Djokovic resiste a Dimitrov e porta a casa il tie-break annullando un set-point sul 7-6 e piazzando 3 punti consecutivi di notevole fattura dopo 77 minuti di battaglia. Scampato il pericolo del 1° set l'ex numero uno del mondo prende le redini dell'incontro vincendo 6-3 il 2° set (in 49') e poi dilagando nel 3° con doppio break di vantaggio (2-0) per chiudere poi 6-4. Al prossimo turno il serbo affronterà il padrone di casa Alex De Minaur. Negli altri risultati della giornata Rublev e Rune vincono rispettivamente contro Evans e Humbert (entrambi in 3 set a 0) e si affronteranno negli ottavi dove si giocherà anche il derby USA tra Shelton e Wolf, Bautista-Agut elimina Murray.