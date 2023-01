Tennis, Australian Open: Sinner ko in cinque set, Tsitsipas ai quarti

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nonostante una prestazione super, Jannik Sinner si arrende a Stefanos Tsitsipas dopo oltre quattro ore di battaglia agli ottavi di finale degli Australian Open , primo torneo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Così come lo scorso anno, quando i due si affrontarono ai quarti, il giustiziere del 22enne di San Candidio è ancora il greco.

Australian Open, Sinner si arrende a Tsitsipas: la partita

Parte subito fortissimo Tsitsipas che si porta avanti di due set con un doppio sei quattro. Incassato il colpo, però, l'azzurro risponde alla grande e ristabilisce l'equilibrio aggiudicandosi i due giochi successivi con il parziale di 6-3 6-4. Complice anche lo sforzo per rientrare nel match, Sinner non riesce a contenere l'avversario che si aggiudica il set successivo, e dunque il match, per 6-3. Per l'italiano si tratta della quinta sconfitta nei sei scontri diretti contro l'ellenico che, ai quarti, sfiderà il ceco Lehecka, vittorioso per 3-1 contro il numero sette al mondo Auger-Aliassime dopo che non aveva vinto nemmeno una partita negli Slam prima dell'Australian Open 2023.