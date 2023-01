Tennis, Djokovic domina De Minaur ed accede ai quarti degli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Definita la griglia dei quarti di finale degli Australian Open 2023 con Novak Djokovic che batte senza difficoltà il beniamino di casa Alex DeMinaur. Alla Rod Laver Arena l'ex numero 1 del mondo si è imposto per 6-2, 6-1, 6-2 in 2 ore e 6 minuti strappando per la 54ª il pass per i quarti di uno slam nonché la 13ª nello slam australiano (1° Federer con 15). Al prossimo turno il serbo affronterà il russo Andrey Rublev reduce da una partita pazzesca di 3 ore e 37 minuti contro il norvegese Holger Rune vinta dal russo al 5° set al super tie-break per 11-9 rimontando sotto 5-0. Rublev che sempre nel 5° set ha strappato il servizio a 0 a Rune quando è andato a servire sul 5-3 per chiudere la partita. Sfida invece tutta a stelle e strisce nell'altro quarto di finale tra Tommy Paul e Ben Shelton.