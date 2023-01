Tennis, Kyrgios operato al ginocchio: probabile ritorno agli Indian Wells

Troppo grande il rammarico per aver saltato il grande appuntamento di casa, ma ora Nick Kyrgios è pronto a tornare. A rivelarlo è il manager del tennista australiano, Daniel Horsfall, che ha confermato l'operazione, eseguita con successo, al ginocchio sinistro del finalista dell'ultimo Wimbledon. L'agente di Kyrgios spera nel rientro in campo nel mese di marzo, al Masters 1000 di Indian Wells, con il numero 21 del ranking mondiale costretto al ritiro in extremis dagli Australian Open, a seguito di una lacerazione del menisco laterale e di una ciste alla cartilagine. L'australiano si è detto "distrutto" per aver saltato il primo torneo del Grande Slam della stagione. "Non avremmo potuto essere più felici del risultato - ha aggiunto Horsfall - Ora faremo di tutto per una pronta ripresa e puntiamo al ritorno a Indian Wells".