Tennis, Australian Open: Sabalenka e Linette volano in semifinale

MELBOURNE (AUSTRALIAN) - La seconda semifinale del tabellone femminile dell'Australian Open (la parte alta mette di fronte Rybakina e Azarenka), primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne Park, sarà tra Aryna Sabalenka e Magda Linette. La bielorussa, testa di serie numero 5 del tabellone, dopo aver eliminato Martincova, Rogers, Mertens e Bencic ha fatto fuori anche la croata Donna Vekic con il punteggio di 6-3, 6-2. Arrivata a Melbourne con in tasca il successo nel primo dei due tornei disputati ad Adelaide, la Sabalenka in questo 2023 ha vinto nove match su nove e senza mai perdere un set, cedendo appena 26 giochi nello Slam australiano. Ora la caccia alla sua prima finale in un Major. Nell'altra sfida della parte bassa del tabellone, a sorpresa la polacca Magda Linette ha estromesso dal torneo la ceca Karolina Pliskova chiudendo la contesa dopo un'ora e mezza con il punteggio di 6-3, 7-5. "Ancora non ci credo", ha commentato alla fine del match.