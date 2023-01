Tennis, Australian Open: Djokovic spazza via Rublev, c'è Paul in semifinale

MELBOURNE (Australia) - Inarrestabile Novak Djokovic che si libera della pratica Andrej Rublev in tre set conquistando un posto nelle semifinali dell'Australian Open. Tutto facile per il serbo che archivia il primo set con un netto 6-1, mentre nel secondo concede un game in più all'avversario portandolo a casa sul 6-2. Nel terzo e decisivo set, il russo prova a rimanere incollato all'incontro, ma Nole è troppo superiore e con un 6-4 dopo appena due ore di gioco strappa il pass per il prossimo turno dove proverà a conquistare la finale che vorrebbe dire 10° titolo sul cemento di Melbourne.