Tennis, Djokovic re: vince l'Australian Open, raggiunge Nadal e torna numero 1!

MELBOURNE (Australia) - Novak Djokovic scrive un'altra pagina nella storia del tennis: vince il suo 10° Australian Open in carriera, raggiunge Rafa Nadal al 1° posto All-Time per slam vinti a quota 22 e torna ad essere il numero 1 del mondo! Alla Rod Laver Arena il serbo ha battuto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 , 7-6(4) , 7-6(5) dopo 2 ore e 56 minuti.

Djokovic-Tsitsipas, la partita

Il serbo prende subito le redini della partita: break al 4° gioco del 1° set per portarsi 4-1 e chiudere 6-3 in 36' non solo senza concedere palle break ma senza mai arrivare ai vantaggi sul proprio turno di battuta. Il 2° set è molto combattuto ed è Tsitsipas ad avere la prima palla break (30-40) che gli vale anche il set-point sul 4-5: Djokovic però mantiene sangue freddo, annulla la palla break e vince il game (5-5). La frazione va al tie-break che vede entrambi i tennisti commettere molti errori e alla fine è Djokovic ad avere la meglio per 7-4 (dopo 70') con fatali i 4 errori tutti di dritto del greco. Ad inizio 3° set Tsitsipas strappa subito il servizio a Nole ma non lo conferma (1-1) e la frazione prosegue "on serve" fino al tie-break dove il greco crolla: Djokovic si porta subito sul 5-0 e chiude 7-5.

Djokovic, i suoi slam

L'Australian Open 2023 è il 22° slam della carriera di Novak Djokovic, che si conferma padrone della terra dei canguri, questa la sua collezione di slam nei 93 tornei vinti:

• Australian Open: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

• Roland Garros: 2 (2016, 2021)

• Wimbledon: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

• US Open: 3 (2011, 2015, 2018)