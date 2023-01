Australian Open, Nadal e Federer esaltano Djokovic: "Grande prova"

Archiviando Tsitsipas in soli tre set, seppur due combattutissimi e vinti al tie-break, Novak Djokovic ha trionfato agli Australian Open per la decima volta in carriera . Un successo che, oltre ad avergli permesso di ritornare al comando del ranking mondiale , gli è valso il sentito riconoscimento di altri grandi interpreti del tennis , su tutti Rafa Nadal e Roger Federer.

Djokovic, l'elogio di Nadal e Federer

"Congratulazioni Nole, a te e al tuo team per questo grande traguardo. Goditi il momento". Rafa Nadal si è voluto complimentare via social con Djokovic, campione ieri per la decima volta agli Australian Open. Per il serbo si è trattato del 22° Slam della carriera, eguagliando il record dello stesso Nadal. Per Djokovic anche gli applausi di Roger Federer: "Un'altra incredibile prova, tanti complimenti", scrive l'ex fuoriclasse svizzero.