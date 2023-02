Tennis, Atp Montepellier: Sonego vince al debutto. Eliminato Nardi

MONTPELLIER (Francia) - Debutto vincente per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Montpellier. Il tennista azzurro si è imposto per 6-3, 6-4 dopo 82 minuti contro il francese Benjamin Bonzi (testa di serie numero 8 al torneo). Sonego ha strappato al 1° game della partita il servizio al francese per poi bissarlo al 9° per chiudere 6-3 in 37', nella seconda frazione invece il break decisivo è arrivato al 10° game per chiudere 6-4. Saluta invece il torneo Luca Nardi che, dopo essere entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni, è stato eliminato dal francese numero 68 al mondo Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Mercoledì sarà il giorno dell'esordio nel torneo transalpino per Jannik Sinner (testa di serie numero 2) che affronterà l'ungherese Marton Fucsovics.