Tennis, trucca 135 partite e viene squalificato a vita: l'incredibile storia

Tennis, la sanzione per Rachidi

Un numero da record all time non solo per il tennis: "Le 135 violazioni contestate sono enormi, tanto da giustificare una sanzione di 34.000 dollari oltre alla squalifica a vita" ha dichiarato l'ITIA comunicando anche la sentenza: Rachidi è stato squalificato a vita, non solo non potrà più giocare (miglior piazzamento nella classifica mondiale singolare al 700° posto) ma non potrà nemmeno allenare o partecipare a eventi Atp e Itf. Il tennista marocchino chiaramente non agiva da solo e sono stati anche individuati i 2 complici.