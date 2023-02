Tennis, Sinner show: batte Sonego e conquista la semifinale a Montpellier

MONTPELLIER (Francia) - Jannik Sinner approda alle semifinali dell'Open Sud de France (Atp 250 con un montepremi da 562.815 euro), torneo che si sta disputando sul veloce indoor dell'omonima Arena di Montpellier. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 2, ha superato nei quarti, in un derby tutto azzurro, il piemontese Lorenzo Sonego per 6-4, 6-2, maturato in un'ora e 36 minuti di gioco. Per un posto in finale Sinner se la vedrà con la wild card francese Arthur Fils, che nei quarti si è imposto per 7-6(3), 6-3 sul connazionale Quentin Halys.