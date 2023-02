Tennis, Sinner implacabile: batte Fils e vola in finale a Montpellier

MONTPELLIER (Francia) - Jannik Sinner è in finale all'Open Sud de France , Atp 250 con un montepremi da 562.815 euro, torneo in corso di svolgimento sul veloce indoor dell'omonima Arena di Montpellier. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 2, dopo essersi aggiudicato nei quarti il derby tutto azzurro con il piemontese Lorenzo Sonego , si è ripetuto con la wild card francese Arthur Fils , reduce dal successo con il connazionale Quentin Halys.

Sinner batte Fils e vola in finale a Montpellier

Dopo un primo set combattuto fino all'undicesimo game, con il break di Sinner che gli spiana la strada per il 7-5 finale, il talento altoatesino strappa i primi due servizi all'avversario in apertura di secondo, trovandosi agevolmente sul 4-0. Il 6-2 che pone fine alla contesa gli spalanca le porte dell'ultimo atto del torneo transalpino, dove affronterà lo statunitense Cressy che in tre set, e dopo due tie break, ha eliminato il danese Rune.