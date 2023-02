Tennis, Ranking Atp: Sinner in top 15, comanda Djokovic

La classifica ATP che si basa sui migliori piazzamenti nelle ultime 52 settimane, oggi parla chiaro: sono sei italiani in Top 90, diciannove tra i primi 200 del mondo. Lo scenario dei Pepperstone ATP Rankings viene illuminato dal rientro tra i primi quindici del mondo di Jannik Sinner grazie al settimo titolo in carriera conquistato nell'ATP 250 di Montpellier. La risalita di Sinner, passato da numero 17 a 14 del mondo, è il movimento più rilevante nella Top 20 di questa settimana in cui risalta anche il progresso di Taylor Fritz che ritocca il best ranking (n.7, +1). Comanda sempre Novak Djokovic, davanti a Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Musetti scivola al 20° posto seguito da Berrettini al n.23, Sonego al n.60, Fognini al n.66 e Cecchinato al n.89.