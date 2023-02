Tennis, ranking Wta: Swiatek sempre in testa, 5 italiane in top 100

TORINO - Non ci sono variazioni sostanziali per quanto riguarda le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan, l’unica in campo questa settimana nel WTA 500 di Doha: la 29enne mancina toscana è stabile al numero 25. Dietro di lei conferma la posizione anche Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo è numero 54, sempre vicina alla zona 'best ranking'. Guadagnano un posto sia Jasmine Paolini, numero 64 (eliminata all’esordio nelle qualificazioni di Doha questa settimana), che Lucia Bronzetti, numero 65, mentre grazie agli ottavi a Linz recupera cinque posizioni Camila Giorgi, che risale al numero 68.