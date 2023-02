Tennis, Sonego saluta Rotterdam: Auger-Aliassime agli ottavi

ROTTERDAM (Olanda) - Si ferma subito, al primo turno, il cammino di Lorenzo Sonego al torneo Atp 500 di Rotterdam con la sconfitta nel match contro Felix Auger-Aliassime. Niente da fare per il tennista azzurro costretto ad arrendersi in due set alla superiorità del canadese capace di portarsi a casa in un'ora e 24 di gioco l'incontro per 6-2, 6-3. Due break nel primo al sesto e all'ottavo game, poi lo strappo nel secondo set sul 3-1 dopo aver rischiato di perdere il servizio in apertura: così Auger-Aliassime ha conquistato il pass per gli ottavi ai danni del piemontese che termina qui la sua avventura sul cemento d'Olanda.