Un trionfo Gigante: romano di talento, tifa fortissimamente Juventus

TORINO - Un trionfo.... Gigante. Il primo di Matteo nel circuito, nel Challenger di Tenerife. In questi ultimi tempi ha fatto passi davvero da Gigante, nel mondo del tennis. Sì, Matteo Gigante, anni 21 compiuti da poco, capace di vincere il suo primo torneo domenica battendo in finale Stefano Travaglia 6-3 6-3 e salendo così nei primi 200 al mondo (194). Gigante anche nel talento, che ancora non sa dominare, dosare, ma anche lui aspira ad entrare nei cento e imitare i vari Sinner, Musetti e via discorrendo. Matteo è di Roma, però nel calcio non ammette deroghe: tifa Juventus, fortissimamente Juve e basta. Come da tradizione nella capitale: bianconeri duri e puri. Il suo idolo è Alessandro Del Piero e quando lo ha incontrato, alla Nuvola Lavazza in occasione del lancio delle Atp Finals, si è commosso: «Una grandissima emozione ma soprattutto un grandissimo onore averti conosciuto @alessandrodelpiero», con tanto di cuoricini bianco e nero. Nel tennis si rifà a Fognini e Nadal, buoni maestri. Gli Internazionali lo aspettano....