Atp Buenos Aires, Musetti ai quarti di finale: Cachin ko

Lorenzo Musetti accede ai quarti dell'"Argentina Open", seconda tappa del "Golden Swing" sulla terra rossa in Sudamerica, torneo Atp 250 da 626.595 dollari di montepremi in corso a Buenos Aires. Il tennista azzurro, terza testa di serie, ha battuto in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3, l'argentino Pedro Cachin, numero 68 del mondo. Nella notte italiana fuori la quarta testa di serie del torneo. L'argentino Diego Schwartzman, infatti, è stato eliminato dallo spagnolo Bernabe Zapata Miralles che si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-3.