Tennis, Sinner batte Wawrinka: è in semifinale nell'Atp 500 di Rotterdam

ROTTERDAM (Olanda) - Non si ferma la marcia di Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam: battuto Stan Wawrinka nei quarti di finale e pass per la semifinale (la prima da ottobre nel circuito 500 per l'italiano) dove attende il vincente del derby olandese tra Brouwer-Griekspoor. L'altoatesino si è imposto nettamente con il punteggio di 6-1, 6-3 in 72 minuti di gioco. Il primo set è senza storia: dal 2-1 Sinner domina la frazione piazzando un parziale di 16 punti a 3 per aggiudicarsi il set 6-1 in 29'. Anche il 2° set è subito indirizzato da Sinner che si porta sul 3-1 ma Wawrinka ha un motto d'orgoglio e recupera il break (3-2). L'azzurro non si scompone e all'8° gioco strappa il servizio all'avversario per portarsi 5-3 e servizio e chiudere la pratica. Già scritta l'altra semifinale che vedrà affrontarsi il russo Daniil Medvedev affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov.