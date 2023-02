Tennis, Musetti eliminato ai quarti dell'Atp 250 di Buenos Aires

BUENOS AIRES (Argentina) - Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti all'Atp 250 di Buenos Aires (terra rossa). Il tennista italiano è stato sconfitto con un doppio 6-4 in un'ora e 46 minuti dal peruviano Juan Pablo Varillas (numero 101 al mondo). Giornata fortemente condizionata dal maltempo con continue interruzioni per pioggia che hanno appesantito il terreno "aiutando" Varillas in quanto specialista della superficie. Nel primo set è il break al 5° gioco che determina la frazione con Musetti che non è mai riuscito ad arrivare a palla break causa 73% di punti vinta con la prima e 82% con la seconda di servizio da parte del peruviano. Il 2° set vede ben tre break consecutivi con il 3° firmato da Musetti per il 3-3 ma al 9° gioco arriva quello che chiude la partita portando Varillas sul 5-4 e servizio.