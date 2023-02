Diretta Sinner-Medvedev: dove vedere la finale di Rotterdam in tv e streaming

Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nella finale nell''ABN AMRO Open', torneo Atp 500 che si svolge sul veloce indoor di Rotterdam, in Olanda. In semifinale l'azzurro, che occupa la posizione numero 14 del ranking Atp grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa, ha vinto con il punteggio di 7-5 7-6 (5) contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 61 Atp. Per Sinner si tratta della nona finale in carriera: la seconda consecutiva e la seconda in un '500', categoria di tornei nella quale vanta il trofeo conquistato a Washington nel 2021. L'ex numero uno del mondo Medvedev, sesta testa di serie del torneo e oggi numero 11 del ranking, ha vinto tutti e quattro i precedenti contro Jannik, l'ultimo dei quali lo scorso ottobre a Vienna, in quello che è stato anche l'ultimo titolo conquistato dal russo.