Tennis, ranking ATP: Sinner si riavvicina alla Top 10, record per Djokovic

Le nuove posizioni di Musetti, Sonego e Fognini

Ritocca il best ranking anche Riccardo Bonadio (171, +3), lo eguaglia Lorenzo Musetti che torna numero diciotto(+2) dopo i quarti di finale a Buenos Aires. Scivolano indietro, invece, Lorenzo Sonego (71, -11) e Fabio Fognini (86, -20), battuto al primo turno in singolare all'Argentina Open. Il ligure è finito fuori dalla Top 80 perché ha perso i punti della semifinale dell'ATP 500 di Rio de Janeiro dell'anno scorso.

Djokovic eguaglia Steffi Graf

Guardando alla classifica nel suo complesso, Novak Djokovic inizia la sua 377esima settimana da numero 1 del mondo ed eguaglia il record assoluto detenuto dal 1996 da Steffi Graf. La tedesca era stata per la prima volta numero 1 del mondo dall'11 agosto 1987 al 10 marzo 1991 per 186 settimane consecutiva, poi per altri 6 periodi fino al 30 marzo 1997. Nole ha raggiunto per la prima volta la vetta il 4 luglio 2011 e poi, come Steffi, lo è stato per altre sei volte. Il periodo più lungo è durato 122 settimane, dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016. Pochi i movimenti in Top 20, rilevante il ritorno in Top 10 di Daniil Medvedev dopo il titolo a Rotterdam in finale su Sinner.