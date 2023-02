Tennis, Merida: avanzano Giorgi e Cocciaretto, eliminata Bronzetti

MERIDA (MESSICO) - Buona la prima per Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto al "Merida Open Akron", torneo Wta 250 con montepremi di 259.303 dollari in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatan, in Messico. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, ha superato con il punteggio di 6-4 6-2, in poco più di un'ora e un quarto di partita, l'egiziana Mayar Sherif, 53 Wta e sesta favorita del seeding, mai affrontata in precedenza in carriera. Al secondo turno la Giorgi dovrà vedersela con la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 79 del ranking: anche in questo caso non ci sono precedenti. La 21enne di Fermo, numero 54 Wta e settima favorita del seeding, ha invece liquidato con un netto 6-0 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di partita, l'elvetica Viktorija Golubic, 85 Wta e al secondo turno dovrà vedersela contro la vincente del match tra la russa Elina Avanesyan e la cinese Xinyu Wang. Niente da fare per l'altra italiana Lucia Bronzetti. La 24enne romagnola, numero 65 Wta, ha ceduto col punteggio di 4-6 6-2 6-1 alla 21enne americana Katie Volynets, numero 96 del ranking mondiale.