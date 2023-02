Tennis, Musetti subito eliminato a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Finisce anzitempo l'avventura di Lorenzo Musetti all'Open di Rio, Atp 500 brasiliano con un montepremi complessivo 2.178.980 dollari che si disputa sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. Il 20enne di Carrara, numero 18 della classifica mondiale, all'esordio assoluto nel torneo, è infatti stato eliminato al primo turno dal cileno Nicolas Jarry (139), perdendo con il punteggio di 6-4 6-1. Le speranze azzurre sono ora riposte su Fabio Fognini, l'altro italiano presente in tabellone. Il 35enne ligure, numero 86 al mondo, esordirà oggi contro un altro cileno, il 25enne Tomas Barrios Vera (196). Un motivo in più per "vendicare" la sconfitta del connazionale.