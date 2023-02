Tennis, Musetti ha perso la bussola

Davvero un brutto scherzetto di carnevale. È quello che ha subito Lorenzo Musetti, uscito al 1° turno nel “Rio Open”, Atp 500 sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro (montepremi $ 2.178.980, diretta tv SuperTennis), dopo l’eliminazione nei quarti a Buenos Aires per mano del peruviano Juan Pablo Varillas (n.101 Atp): il 20enne di Carrara (n.18), terzo favorito del seeding, in un altro match in cui partiva favorito ha raccolto appena cinque game (6-4 6-1) con il cileno Nicolas Jarry (n.139), proveniente dalle qualificazioni e semifinalista in questo torneo nel 2018.

Musetti ha perso confidenza Il 27enne di Santiago, nipote di Jaime Fillol, ex n.14 del mondo e avversario dell'Italdavis nella storica finale del '76, non ha concesso alcuna palla break, chiudendo con ben 26 vincenti (contro i 7 del toscano), di cui 20 di diritto, e un significativo 65% di punti in risposta contro la seconda di servizio dell'azzurro. Non ha fin qui pagato la scelta di giocare in Sudamerica, sull’amato rosso, per l’allievo di Simone Tartarini, che nel 2023 ha un bilancio di 5 vittorie (4 sono nella United Cup) e 3 sconfitte. Musetti per invertire questo trend e ritrovare confidenza nel proprio tennis punterà tutto sul torneo di Santiago del Cile, Atp 250 dove sarà la prima testa di serie la prossima settimana, in concomitanza con i “500” sul cemento di Dubai e Acapulco (qui è atteso al rientro nel tour Matteo Berrettini), appuntamenti che precedono lo spostamento in Nordamerica per i “1000” di Indian Wells e Miami.