Tennis, Djokovic: "Giocherò a Dubai. Tornei negli Usa? Aspetto una risposta"

Novak Djokovic ha parlato, in una conferenza stampa a Belgrado, sull'infortunio, sui piani futuri e sui due tornei che si giocheranno negli Stati Uniti (Miami e Indian Wells). Le limitazioni negli Usa per gli stranieri non vaccinati non consentirebbero al serbo di partecipare al Sunshine Double. Djokovic ha spiegato: "I due Masters 1000 negli Usa? Il processo è iniziato. Adesso è fuori dal mio controllo. Mi piacerebbe giocare e sono contento di aver ricevuto l'approvazione dei direttori di Miami e Indian Wells. Spero che i responsabili delle decisioni diano l'approvazione. Sono in attesa poi di una risposta dagli Stati Uniti, per capire se potrò entrare nel paese e giocare".