Tennis, Merida: Giorgi e Cocciaretto volano ai quarti

MERIDA (MESSICO) - Prosegue l'avventura di Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto al Merida Open Akron, Wta 250 con un montepremi di 259.303 dollari in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. Le due azzurre, infatti, volano ai quarti di finale. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, dopo aver eliminato all'esordio l’egiziana Sherif (53), sesta favorita del seeding, nella notte italiana si è imposta con in punteggio di 7-6 6-2, in un’ora e 52' di partita, sulla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 79 del ranking. Nella sua prima sfida contro la 31enne di Granada Camila inizia cedendo la battuta a zero. Nel quinto gioco evita che i break diventino due ma poi è lei a mancare una chance nel sesto game e due nell’ottavo prima di riaprire il primo set. Giorgi lo fa proprio in extremis con Parrizas Diaz al servizio per chiudere (5-4) strappandole la battuta a zero (5-5). La spagnola si riprende il break di vantaggio (6-5) ma l’azzurra riesce a rifugiarsi nel tie-break (6-6) che poi si aggiudica di misura per 7 punti a 5. Molto più agevole la seconda frazione per Camila che, dopo aver recuperato da 15-40 nel secondo gioco, strappa due volte il servizio a Parrizas Diaz (terzo e settimo game) chiudendo 6-2 al primo match-point vincendo tutti gli ultimi sette punti. Venerdì Giorgi si giocherà un posto nelle semifinali con la vincente della sfida - in programma la prossima notte in Italia - tra la russa Varvara Gracheva, numero 89 Wta, e la statunitense Sloane Stephens (41), seconda favorita del seeding.