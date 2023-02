Tennis, Rosatello non molla i sogni Slam: l'intervista

È la giocatrice piemontese meglio piazzata nella classifica WTA, al posto n° 239 e in salita di tre scalini rispetto alla settimana scorsa. Camilla Rosatello è nata e cresciuta a Lagnasco, accogliente cittadina a pochi chilometri da Saluzzo in una terra nella quale la filosofia del lavoro è nota quotidiana, in ogni settore. Classe 1995, ha raggiunto il best ranking in singolare il 7 agosto del 2017 (225 WTA), poi in doppio (134) nel 2018, quando a guidarne l’ascesa erano Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia, tecnici e dirigenti della VTT. Una realtà che opera al TenniStadium di Lagnasco, centro costruito dalla sua famiglia. Proprio il 2017 è stato un anno magico per Camilla che giocò il suo primo torneo Slam, nelle qualificazioni US Open. Un primo turno da rivivere. «Mi è rimasto nel cuore - ricorda con orgoglio - perché mi misurai e vinsi contro l’attuale n° 2 del mondo e fresca campionessa degli Australian Open, Aryna Sabalenka. Quando vidi l’accoppiamento in tabellone fui assalita da molte ansie e paure. Non la conoscevo benissimo ma solo a guardarla intimoriva per la prestanza fisica Mi abbatterà, pensai, ma i componenti del mio staff di allora mi dissero di entrare in campo e cercare di dare il meglio, senza pensare ai muscoli della rivale. Un aneddoto merita di essere messo agli atti. Nella fase di riscaldamento, alla terza palla, Aryna scagliò un fortissimo diritto verso di me e quasi caddi per la potenza del suo colpo. Fu una sorta di risveglio perché mi sbloccai e riuscii a giocare una delle migliori partite della mia carriera. Vinsi in tre set dopo aver perso il primo ma non mi abbattei. Rimasi anzi tranquilla vedendo che con un tennis tattico riuscivo a metterla in diffi coltà e contenerla. Quando ti confronti con giocatrici del suo calibro non puoi pensare di metterla sullo scambio e sul ritmo altrimenti ne esci con le ossa distrutte».