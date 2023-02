Atp Marsiglia, Sinner costretto al ritiro per febbre: "Non avevo energie"

Jannik Sinner non parteciperà al 'Open 13 Provence' (ATP 250 dal montepremi 707.510 euro), giunto alla 31esima edizione, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia, nel sud della Francia. Il tennista azzurro, risalito al n.12 del ranking dopo la finale a Rotterdam la scorsa settimana ha annunciato il ritiro dal torneo dichiarando di aver avuto la febbre negli ultimi giorni: "Dopo il match di Rotterdam ho iniziato a stare male. Negli ultimi giorni non avevo energie, non mi sono allenato bene. Ho un po' di febbre. Abbiamo aspettato fino all'ultimo, ma purtroppo non sono in buona forma".