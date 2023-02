Tennis, Fognini eliminato da Alcaraz a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Dopo il successo (in due round) contro il cileno Barrios Vera al debutto, si interrompe agli ottavi di finale l'avventura di Fabio Fognini al Rio Open presented by Claro, Atp 500 da 2.178.980 dollari in corso sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. Il tennista ligure, nella riedizione della semifinale del 2022, si è arreso in tre set al numero 1 al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Dopo essersi aggiudicato il primo set al tiebreak, l'azzurro non ha potuto nulla di fronte al ritorno del campione iberico che ha chiuso la contesa con un 6-2 6-4 negli altri due giochi. "È stata una partita molto dura, io e Fabio abbiamo giocato a un livello altissimo, con grandi colpi, grandi punti - ha detto dopo il match Alcaraz, che ha ottenuto così la sesta vittoria nelle prime sei partite giocate nel 2023 -. È straordinario giocare match così".