Tennis, Merida Open: Giorgi super, è in finale contro Peterson

MERIDA (MESSICO) - Al "Merida Open Akron" Wta 250 in corso sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatan, in Messico, una super Camila Giorgi conquista la finale. La tennista azzurra, alla semifinale numero 19 della carriera, ha superato per 7-5, 7-6 (2), in due ore ed undici minuti di partita, la ceca Katerina Siniakova, numero 47 del ranking e quarta favorita del seeding, che aveva fermato nei quarti la corsa di Elisabetta Cocciaretto, facendo saltare il derby tricolore. La 31enne di Macerata, numero 68 del ranking, ha conquistato il pass per l'ultimo atto del torneo dove affronterà la svedese Rebecca Peterson, numero 140 del ranking, proveniente dalle qualificazioni, che si è imposta per 6-2, 6-7(4), 6-4, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco, sulla statunitense Caty McNally.