Tennis, Camila Giorgi trionfa a Merida: quarto titolo in carriera

MERIDA (MESSICO) - È festa grande per Camila Giorgi. La tennista italiana, dopo i 250 di S'Hertogenbosch 2015 (erba) e Linz 2018 (veloce indoor) ed il 1000 di Montreal 2021 (cemento), sua ultima finale, ha conquistato il suo quarto titolo in carriera vincendo il Merida Open Akron, Wta 250 con un montepremi di 259.303 dollari che si è disputato sul cemento della capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. Nella notte italiana, nella decima finale della carriera, la 31enne di Macerata ha battuto 7-6(3) 1-6 6-2 dopo due ore e 23' di battaglia, la svedese Rebecca Peterson proveniente dalle qualifiche e rivelazione del torneo. È stata una partita più sofferta del previsto per la Giorgi, che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per portarsi a casa il primo set al tiebreak. Poi, complice anche qualche errore di troppo e il ritorno dell'avversaria, ecco che la Peterson rimette la sfida in equilibrio. Il ritmo dei colpi, però, sale e la Giorgi diventa padrona del campo, sforna vincenti spettacolari in serie (saranno 40 a fine partita) e si appropria del match infilando sei giochi di fila come se nulla fosse.