Tennis, Norrie batte Alcaraz in finale a Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - A una settimana dalla delusione per la finale di Buenos Aires persa contro Carlos Alcaraz, Cameron Norrie si prende la rivincita battendo in rimonta l'ex numero 1 del mondo nell'ultimo atto del Rio Open presented by Claro, Atp 500 con un montepremi da 2.178.980 dollari andato in scena sulla terra battuta del Jockey Club Brasileiro. Il tennista britannico si è imposto con il punteggio di 5-7 6-4 7-5 in 2 ore e 40' di gioco, risalendo dopo essere stato sotto 7-5 3-0 0-30. Per Norrie è il quinto titolo della carriera dopo Los Cabos e Indian Wells 2021, Delray Beach e Lione 2022. Lo spagnolo rimane invece numero 2 del mondo a soli 200 punti dal serbo Novak Djokovic. Anche se avesse vinto il torneo con i 200 punti in palio e raggiunto gli stessi di Nole, Alcaraz sarebbe rimasto comunque numero 2 del mondo per avere meno punti del serbo nella somma di quelli ottenuti nei Masters 1000 e alle Nitto Atp Finals di Torino.