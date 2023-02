Tennis, ad Acapulco Jacopo Berrettini raggiunge il fratello nel tabellone principale

Jacopo Berrettini giocherà per la prima volta nel main draw di un torneo Atp. L'azzurro ha infatti raggiunto il fratello Matteo nel tabellone principale dell'ATP 500 di Acapulco, (montepremi 2.013.940 dollari), trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Jacopo, numero 842 del mondo con un best ranking di 282 raggiunto nel 2021, ha sconfitto 6-2 6-4 Luciano Darderi, numero 184 ATP, nel turno decisivo delle qualificazioni. Al primo turno il 24enne romano affronterà per la prima volta il ventinovenne tedesco Oscar Otte, numero 78 del mondo salito fino al numero 36 del ranking ATP nel giugno del 2022. Il match è inserito nell'ultimo quarto del tabellone, presidiato dalla seconda testa di serie Casper Ruud.

Il ritorno di Matteo: affronterà Alex Molcan Ad Acapulco rientra nel circuito dopo sei settimane di assenza Matteo Berrettini. Il 26enne romano, n.24 ATP, non gioca un incontro dal primo turno degli Australian Open lo scorso 17 gennaio, quando perse al quinto set contro Andy Murray dopo aver mancato un match-point. All'esordio Matteo incontrerà lo slovacco Alex Molcan, n.57 del ranking, mai affrontato in carriera. Il vincente di questo match troverà al secondo turno il britannico Cameron Norrie, n.12 del ranking e fresco vincitore a Rio, o il francese Adrian Mannarino, n.64 Atp. In tabellone ci sono quattro "top ten": a guidare il seeding è lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.2 Atp, che precede il norvegese Casper Ruud, lo statunitense Taylor Fritz, n.5 ATP, finalista nel 2020, ed il danese Holger Rune, n.10 Atp.