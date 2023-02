Tennis, Atp Ranking: Djokovic nella storia con 378 settimane da numero 1

LONDRA (Inghilterra) - Novak Djokovic stacca Steffi Graf ed è il giocatore, uomo o donna, con più settimane all'attivo da numero 1 del mondo da quando esiste il ranking computerizzato. Il serbo inizia la sua 378ª complessiva in vetta al ranking con 6.980 punti , 200 più Carlos Alcaraz , sconfitto da Cameron Norrie in finale all'Atp 500 di Rio . Da quando è diventato numero 1 per la prima volta il 4 luglio del 2011, Djokovic è rimasto in vetta alla classifica per 378 settimane su 587 complessive (64,4%) senza contare le 22 in cui il circuito si è fermato a causa della pandemia di Covid-19 nel 2020.

Djokovic-Alcaraz, la sfida continua

La battaglia per il numero 1 si riaccende questa settimana nei due Atp 500 in calendario. Il murciano è infatti iscritto all'Atp 500 di Acapulco, mentre Djokovic è la prima testa di serie al Dubai Duty Free Tennis Championships. Alcaraz dunque tornerà numero 1 il 6 marzo se otterrà oltre 200 punti più di Djokovic questa settimana. Può riuscirci vincendo il titolo se Djokovic fosse sconfitto al massimo in semifinale, oppure arrivando in finale a patto che il serbo perda ai quarti o prima.

Italia, Sinner sempre numero 1

Per quanto riguarda l'Italia Giulio Zeppieri che guadagna altre 12 posizioni in classifica grazie alla finale al Challenger di Rovereto ed è numero 115 Atp, suo best ranking. Il mancino di Latina, campione a Cherbourg una settimana fa, ha vinto nove delle ultime dieci partite. L'obiettivo adesso è la top 100. In classifica il migliore azzurro resta Jannik Sinner, stabile in 13ª posizione, con Lorenzo Musetti 18° e Matteo Berrettini ancora 24°.