Tennis, Giorgi vola: 46ª nel ranking Wta. Swiatek sempre al comando

Inizia una nuova settimana e dunque si rinnova l'appuntamento con la classifica mondiale di tennis. Tanti i cambiamenti sul fronte azzurro, con la numero uno italiana che resta Martina Trevisan, stabile alla posizione numero 25. La 29enne mancina toscana vede però avvicinarsi Camila Giorgi che dopo il successo a Merida (Messico), quarto titolo Wta in carriera per lei, guadagna ben 22 posizioni passando così dalla 68ª alla 46ª piazza e mettendo nel mirino il proprio best ranking (26) ottenuto a ottobre 2018. La 31enne marchigiana - questa settimana in campo a Monterrey insieme a Cocciaretto e Bronzetti - scavalca in un sol colpo ben tre connazionali, compresa Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo, grazie ai quarti nel 250 sul cemento messicano, sale cinque gradini e si accomoda sulla poltrona numero 49, ad una lunghezza soltanto dal best ranking. Quattro posti in più anche per Jasmine Paolini, numero 60, mentre fa tre passi indietro Lucia Bronzetti, numero 68, che a Merida ha incassato la quarta sconfitta di fila al primo turno.