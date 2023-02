Berrettini, Messico e nuvole: Matteo gioca ad Acapulco 41 giorni dopo Melbourne

Hubert Hurkacz ha conquistato l’Atp 250 di Marsiglia e centrato il suo sesto titolo nel circuito maggiore superando in finale il francese Benjamin Bonzi, ancora alla ricerca del primo acuto dopo la sconfitta d’inizio stagione nel torneo indiano di Pune. Il polacco ha servito da par suo mettendo a referto 19 ace in finale e chiudendo le ostilità dopo un’ora e mezza di gioco: 6-3 7-6. Prima frazione con Hurkacz che è volato sul 4-1 ma è stato riavvicinato dal rivale sul 4-3. Nella seconda frazione bravo il polacco ad annullare 3 set point al 26enne di Nimes proprio grazie all’efficacia della battuta, e sigillare il tie-break per 7 punti a 4: «Sono molto felice e mi congratulo con Benjamin che ha giocato bene e presto riuscirà ad alzare un trofeo ATP. Sono stato bravo a migliorare durante la settimana e in finale a portarmi in vantaggio con buoni colpi e un buon rendimento al servizio». Lo sconfitto ha ribattuto: «E’ stata una buona settimana, ma sfortunatamente non è arrivato il titolo. Lui ha servito troppo bene per me». Hurkacz resta n. 11, ma avvicina Rune, distanzia Sinner e ora vola a Dubai.

Finale spuntata anche per Giulio Zeppieri nel challenger di Rovereto. Il laziale ha ceduto in due set (7-6 6-2) al next gen svizzero Dominic Stricker, n. 2 del seeding e dotato di un tennis mancino completo e brillante. La soddisfazione per Zeppieri è il nuovo best ranking: oggi sarà n. 115.

Al via un’altra sette giorni di tornei con tre appuntamenti ATP, due di categoria 500: Acapulco e Dubai (quest’ultimo su Sky Sport tennis), e uno di categoria 250 a Santiago del Cile, tutti su Supertennis tv. E non mancano gli spunti in ottica italiana. A Dubai esordirà alle nostre ore 11 Lorenzo Sonego, opposto sul campo numero 1 allo svizzero Huesler, altro mancino dotato di un ottimo gioco soprattutto sulle superfici veloci. In tabellone c’è anche il ligure Matteo Arnaldi, entrato come lucky loser, ma sorteggiato al primo turno contro Daniil Medvedev, reduce da due trionfi consecutivi nel circuito. A Dubai guida il main draw Novak Djokovic, che esordirà contro il ceco Machac (qualificatosi battendo Arnaldi 6-0 6-1). Il numero 2 è Andrey Rublev.

Ad Acapulco rientra alle gare Matteo Berrettini, assente dalla sconfitta di primo turno patita in cinque set agli Australian Open contro Andy Murray, il 17 gennaio scorso. Ovviamente vista l’assenza dai campi c’è grande interesse per verificare le condizioni del suo tennis e del suo fisico. Matteo è stato pure al centro del gossip per le varia apparizioni con Melissa Satta e di polemiche social, un po’ pretestuose. Il romano è ora n. 24 del mondo e trova in terra messicana lo slovacco Alex Molcan, numero 54 del mondo da non sottovalutare. In tabellone potrebbe entrare (nella notte è andata in scena la sfida) anche il fratello Jacopo, chiamato al turno decisivo del draw preliminare contro l’italo-argentino Luciano Darderi. I due fratelli sono in tabellone nel doppio e debuttano contro i francesi Doumbia e Reboul. Da battere Carlos Alcaraz e Casper Ruud, primi due della lista.

Nel 250 ATP cileno in testa al lotto dei favoriti c’è Lorenzo Musetti, chiamato a cancellare la brutta battuta d’arresto di Rio de Janeiro (nella notte si è disputata la finale tra Alcaraz e Norrie) contro Nicolas Jarry. Musetti ha un bye al primo turno e al secondo aspetta il vincente di Munar-Tabilo. In corsa anche Marco Cecchinato e Fabio Fognini: il primo è opposto all’argentino Facundo Bagnis, il secondo a un altro tennista albiceleste, Tomas Martin Etcheverry. Ha trovato un posto tra i big anche Riccardo Bonadio, grazie al successo per 6-4 6-3 nel turno decisivo delle qualificazioni su Renzo Olivo, ennesimo argentino.

In campo femminile nella notte al 250 WTA di Merida (Messico) Camila Giorgi, ha giocato la finale contro la svedese Peterson dopo aver battuto Siniakova, numero 4 del draw 7-5 7-6. Ora si può dire: Camila è tornata.