Tennis, Sonego al secondo turno a Dubai: Huesler ko

TORINO - Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno del 'Duty Free Tennis Championships', Atp 500 che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti con un montepremi pari a 2.855.495 dollari. Il tennista di Torino, numero 67 del ranking Atp, si è imposto sullo svizzero Marc-Andrea Huesler (51° della classifica mondiale) in due set con il risultato finale di 7-5 6-3. L'azzurro completa il match con 10 ace a tre e un prezioso 75% di punti vinti con la seconda di servizio. Lo svizzero, invece, non va oltre il 41%. Il percorso del piemontese continuerà agli ottavi contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo, o lo specialista del serve and volley, lo statunitense Maxime Cressy, numero 36, che l'ha battuto l'anno scorso a Wimbledon.