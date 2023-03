Tennis, Matteo e Jacopo Berrettini agli ottavi dell'Atp di Acapulco

I fratelli Matteo e Jacopo Berrettini avanzano agli ottavi di finale al torneo Atp 500 di Acapulco (cemento, montepremi 2.013.940 dollari), beneficiando di un doppio ritiro a partite in corso. Matteo, numero 24 del mondo, ha giocato e vinto sette game prima che lo slovacco Alex Molcan, numero 57 del mondo, abbandonasse la partita per un infortunio al polso sul punteggio di 6-0, 1-0 per l'azzurro. Berrettini, a sua volta costretto al ritiro l'anno scorso contro Tommy Paul per un infortunio agli addominali nella sua unica precedente partecipazione al torneo, centra così la sua prima vittoria stagionale dopo la United Cup. Il suo percorso continuerà contro lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che l'azzurro ha sconfitto in entrambi gli scontri diretti.