Tennis, Sonego conquista i quarti a Dubai: battuto Auger-Aliassime

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Un ottimo Lorenzo Sonego strappa il pass per i quarti nell'Atp 500 di Dubai, superando Felix Auger-Aliassime in 7-6(4), 6-4 dopo due ore di gioco. Entra tra i migliori otto del torneo il tennisa piemontese che ora dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev per cercare di conquistare un posto nella semifinale.