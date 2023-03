Tennis, Atp Acapulco: Berrettini fuori ai quarti per infortunio, si ritira contro Rune

Un problema alla gamba destra ferma Matteo Berrettini al torneo Atp di Acapulco. L'azzurro è stato costretto al ritiro ai quarti di finale contro il giovane danese Holger Rune. Sette punti in altrettanti game, poi il forfait quando era sotto 6-0 1-0. Finisce cosi il percorso di Matteo Berrettini all'"Abierto Mexicano Telcel", Atp 500 (con un montepremi di 2.013.940 dollari) in corso sul cemento canadese. Fin dall'inizio si vede che il tennista romano è in difficoltà. Rune serve benissimo da destra e sinistra, e risponde con altrettanta efficacia. Il 19enne è più reattivo, più agile, viaggia con marce più alte rispetto a Berrettini, pesante e poco fluido negli spostamenti, lento quando l'avversario gli gioca al corpo. Sul 4-0 40-15 cala un temporale tanto forte quanto inatteso. Al momento della sospensione i numeri parlano chiaro: Holger ha vinto 19 punti, Matteo 5. Lo scenario prosegue anche alla ripresa del gioco. Imballato, pesante, nervoso, Berrettini incassa il primo 6-0 dall'autunno del 2018 e spacca una racchetta nel primo game del secondo set. Dopo essersi confrontato con il medico del torneo, è costretto al ritiro dopo pochi scambi.