Tennis, Cocciaretto eliminata ai quarti al Wta 250 di Monterrey

MONTERREY (Messico) - Termina nei quarti di finale la corsa di Elisabetta Cocciaretto nel Wta 250 di Monterrey, in Messico. La 22enne di Fermo, n.49 Wta (ad un passo dal miglior posizionamento in carriera) nella notte è stata sconfitta con un doppio 6-2 in 79' di partita dalla belga Elise Mertens, n.42 del ranking e testa di serie numero 4 del torneo. Per un posto in finale Mertens sfiderà Caroline Garcia, favorita del seeding, che ha regolato per 6-0, 6-4 l'egiziana Mayar Sherif, settima forza del tabellone. L'altra semifinale sarà tra Donna Vekic e Lin Zhu, rispettivamente teste di serie numero 3 e 5: la croata ha piegato per 6-2, 5-7, 7-6(5) la belga Ysaline Bonaventure, mentre la cinese ha liquidato la statunitense Caroline Dolehide per 6-3, 6-2.