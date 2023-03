Tennis, Djokovic salta Indian Wells: non è vaccinato contro il Covid-19

Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 6 al 19 marzo, in quanto non vaccinato contro il Covid-19. Ad annunciare la notizia sono stati gli stessi organizzatori del torneo sui canali social. Al suo posto, dunque, fa il suo ingresso nel tabellone principale Nikoloz Basilashvili. Il governo americano ha confermato l'obbligo di vaccinazione per i viaggiatori in arrivo dall'estero fino all'11 maggio, pertanto il campione serbo avrebbe necessitato di una deroga per poter prendere parte al torneo. Deroga che, però, come confermato su Twitter dal senatore repubblicano Rick Scott, non è stata concessa. Da qui l'impossibilità per il numero uno di accedere in Usa e dunque scendere regolarmente in campo.