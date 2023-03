Ranking Wta: Swiatek resta al comando. Errani ritrova la top 100

I due WTA 250 di Monterrey ed Austin della scorsa settimana hanno lasciato immutata l’élite mondiale nella classifica femminile pubblicata stamane dalla Wta alla vigilia del '1000' di Indian Wells (il prossimo ranking uscirà tra 15 giorni). La dominatrice della top 10 del ranking è la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene 4.485 punti di vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. Conferma il “best ranking” anche la statunitense Jessica Pegula, stabile sul terzo gradino del podio. Due le variazioni positive tra le prime dieci tenniste italiane. Davanti a tutte c’è sempre Martina Trevisan: la 29enne mancina toscana fa un passo indietro ed è numero 26. Alle sue spalle è invece stabile Camila Giorgi, numero 46, uscita subito di scena a Monterrey. Nonostante i quarti di finale (i terzi in stagione per lei) sul cemento messicano perde una posizione Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo è ora numero 50, sempre vicinissima al “best ranking”. Tre posti in meno per Jasmine Paolini, numero 63, e per Lucia Bronzetti, numero 71, che a Monterrey ha incassato la quinta sconfitta di fila al primo turno.