Tennis, Binaghi sulle Nitto ATP Finals a Torino: "I numeri parlano da soli"

Un successo , da tutti i punti di vista. Non si può definire diversamente l'edizione 2022 delle Nitto ATP Finals a Torino , se si considerano i numeri presentati nell'intervento in conferenza stampa di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Binaghi ha scelto di concentrarsi su tre aspetti. "Parliamo della visibilità mediatica, della customer satisfaction e dell'impatto economico generato sul territorio - ha esordito -. Lo facciamo utilizzando i dati ATP Media sulla copertura mediatica, attraverso la ricerca sulla customer satisfaction della Nielsen che abbiamo scelto insieme al nostro host partner, il gruppo Intesa Sanpaolo, e lo facciamo con lo studio Ernst & Young, la società che certifica i nostri bilanci ormai da più di dieci anni e ha svolto in Italia altri studi analoghi su altre manifestazione che ci permettono una comparazione".

I numeri , ha sintetizzato Binaghi , parlano da soli. "I dati ATP Media ci dicono che il torneo è stato trasmesso da 80 broadcaster nel mondo, che hanno raggiunto 179 nazioni, 35 in più rispetto al 2021. Sono state registrate quasi 16 mila ore di esposizione tv e streaming, per un'audience totale di oltre 190 milioni di persone considerando anche i social media. In Italia abbiamo avuto quasi 9,5 milioni di spettatori in tv e in streaming alle Nitto ATP Finals 2022, in un'edizione senza italiani in gara". Alta anche la visibilità del brand Torino, "trasmesso per quasi 1.500 ore per un valore commerciale stimato in oltre 13 milioni di euro, tenendo conto solo di tv e streaming - ha detto Binaghi -. Il ritorno è stato anche superiore se si tiene conto dell'indagine che conferma l'altissimo gradimento di tutti gli stakeholders per cui la visibilità non solo è alta, ma è anche straordinariamente positiva".

L'esperienza di assistere al torneo dal vivo

Si può dire lo stesso anche a proposito dell'esperienza di assistere al torneo dal vivo. "La Nielsen ha effettuato 6.840 interviste fra tutti gli spettatori presenti al Pala Alpitour nella settimana del torneo. I numeri sono straordinari. Il risultato di soddisfazione degli utenti è stato molto superiore rispetto all'anno precedente, è cresciuto di 8,5 punti e si attesta al 97%. Questo dato fa il paio con la raccomandabilità dell'evento, che ha un gradimento altissimo, e con la voglia di ripetere l'esperienza manifestata dal pubblico presente. E questo ha un immediato riscontro in quello che sta succedendo nei primi mesi del 2023. Finora abbiamo già un 25% in più di biglietti venduti in prevendita". Anche la percentuale di stranieri, dopo tre mesi di prevendita, rispetto a quanto registrato dopo i primi tre mesi del 2022, è più che raddoppiata. "E questo ci fa pensare che ci stiamo assestando verso il 50% di spettatori stranieri che era il dato dell'ultima edizione a Londra prima del COVID-19" ha detto Binaghi. Dal punto di vista della distribuzione dei tifosi, prosegue il presidente della FITP, "l'analisi Ernst & Young ci dice che abbiamo venduto quasi 160 mila biglietti nell'edizione 2022, e sono stati registrati 95.601 spettatori unici, di cui il 38% stranieri, anche con importanti flussi da Paesi che normalmente non registrano significativi flussi turistici verso Torino".

L'impatto economico

Decisamente positivo anche l'impatto economico, "superiore rispetto al 2021, anche perché non c'erano le limitazioni del pubblico, misurato in 221,9 milioni senza contare la valorizzazione del brand Torino e della Regione Piemonte, con tutto quello che può significare per il futuro". L'impatto è stato diviso in diretto, generato dalle spese della manifestazione e da quelle che i 95.601 spettatori unici hanno direttamente realizzato sul territorio; e indiretto e indotto. Questo secondo aspetto, ha detto Binaghi, "credo sia suscettibile ancora di miglioramento perché vogliamo che a questo evento ci sia un italiano protagonista, e questo creerebbe un'esplosione di questi numeri". Il presidente della FITP si dice "particolarmente fiero dei dati sull'impatto fiscale. L'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, oggi ministro del Bilancio, l'onorevole Giorgetti, ci diede 15 milioni l'anno. Di sole tasse, ne stiamo restituendo il triplo ogni anno. A questo aggiungiamo dei ritorni significativi per le Regioni e per i Comuni. Abbiamo fatto il nostro dovere verso il governo. Abbiamo dimostrato che quell'investimento, che sembrava impopolare, era cosa buona e giusta".

L'impatto complessivo sul territorio è stato ulteriormente analizzato. "Sono state impiegate 1338 FTE, unità di lavoro a tempo pieno, per un anno" ha spiegato Binaghi. Infine, dal confronto con altre manifestazioni, misurate con lo stesso metodo sempre da Ernst & Young, emerge che l'edizione 2022 delle Nitto ATP Finals vale quattro volte più di Eurovision, che si è svolto nello stesso anno e nella stessa città, Torino. "Valiamo anche più del Festival di Sanremo, e questo non me l'aspettavo. Possiamo dire che fra tutti gli eventi culturali, quelli di sport e soprattutto quelli di tennis, che hanno un pubblico altospendente, sono le più profittevoli per il territorio" spiega Binaghi, che ha invitato "tutte le istituzioni sportive a farsi fare studi simili. Questo creerebbe maggiore competizione, permetterebbe di utilizzare meglio gli investimenti dello Stato, e anche di potersi scambiare le pratiche migliori perché lo sport possa avere il miglior ritorno possibile per la collettività". Infine, conclude, "abbiamo fatto particolare attenzione alla sostenibilità dell'evento. Siamo già al lavoro con Comune, Regione, ATP, con il nostro host partner Intesa Sanpaolo, con Sport e Salute, per migliorare ancora".